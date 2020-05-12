Мейвезер: Молодые ребята, прекратите преследовать этого старика Пакьяо

Американский боксер Флойд Мейвезер попросил молодых боксеров не бросать вызов филиппинцу Мэнни Пакьяо.

"Мэнни волен делать все, что он захочет. Не имею ничего против него, но он – это не я. Грустно слышать, как парни говорят: "Я хочу драться с Мэнни Пакьяо".

Сейчас Мэнни 41 год, не преследуйте его. Молодые ребята, гоняйтесь друг за другом. Прекратите преследовать этого старика. Но представится такая возможность, то выйдите и сделайте свою работу.

Пусть Пакьяо сам выбирает, с кем он хочет драться. Он многого достиг. Надеюсь, что он сделал несколько удачных инвестиций", - сказал Мейвезер .

Напомним, Мейвезер победил Пакьяо в бою, который состоялся в 2015 году.