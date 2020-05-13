Беленюк готов стать судьей боев Усика с критиками

Александр Усик (17-0, 13 КО) за последние дни получил сразу два вызова на бой – от «диванного эксперта» борца Богдана Грицая и ветерана АТО Андрея Грачева.

"Пока все вызывают Александра Усика на бой, решил предложить свою кандидатуру в качестве судьи этого противостояния. Честность и беспристрастность гарантирую.

P.S. От гонорара отказываюсь, в нынешнем статусе по закону не положено", — написал Беленюк в Instagram.

Ранее Усик заявил, что готов встретиться с Грицаем, но по правилам бокса. Борец вольного стиля ответил, что такое предложение его не интересует.