Беллью ставит на Джошуа в бою с Фьюри

Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) ориентировочно в 2021 году могут провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.

"С момента камбэка Фьюри заслужил, чтобы именно его считали лидером дивизиона. По этой причине, я тоже поставлю его на первое место. Но свое мнение я не поменял – в очной схватке он проиграет Джошуа. Знаете, как говорят. Стили делают бои. А стиль Джошуа максимально неудобен для Фьюри. Думаю, Джошуа подловит Фьюри. Энтони – боец безжалостный, мощный, атлетически взрывной и серийный. Так что не думаю, что Фьюри со всем этим управится.

Фьюри очень хорошо действует в критические моменты. Но, как я и говорил раньше, Джошуа очень хорош в работе первым номером. От такого не уйдешь. Заметьте, что не было ни одного бойца, с которым бы он дрался и которого он бы не потряс и не отправил бы на пятую точку. Но я считаю, что в их очной схватке во второй половине боя преимущество уже будет у Фьюри.

А вообще я рад. Уверен, бой состоится. У них нет причины избегать друг друга. И вскоре мы получим истинного короля хэвивейта", - заявил Беллью.