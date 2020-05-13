Бокс
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Два года назад Ломаченко впервые упал, но стал чемпионом в легком весе. ВИДЕО
Освежаем в памяти драматичный бой Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) против Хорхе Линареса (47-5, 29 КО).
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