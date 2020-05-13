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Майк Тайсон связывался с Эдди Хирном для организации поединка
Майк близок к возвращению
Британский промоутер Эдди Хирн отреагировал на возвращение в бокс легенды супертяжелого веса Майка Тайсона. Об этом написал в Twitter журналист Майкл Бенсон.
"Эдди Хирн о возвращении Майка Тайсона: "Они обратились ко мне. Прислали мне сообщение. Есть тонкая грань, я пересек ее пару раз, между честностью спорта и развлечением/зарабатыванием денег. Я не знаю. Странные вещи уже случались, посмотрим".
Ранее сообщалось, что Майк Тайсон заявил о готовности вернуться в ринг.
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