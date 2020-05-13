Бывший тренер Энди Руиса: Мне было сложно работать с ним, поскольку я не люблю лень

Известный тренер Абель Санчес рассказал о временах, когда работал с Энди Руисом (33-2, 22 КО). Тренер признался, что ему не всегда было комфортно работать с экс-чемпионом мира из-за того, что тот часто ленился. Слова Санчеса приводит Sky Sports.

"Мне было сложно работать с Руисом, поскольку я не люблю лень. Мы работаем очень упорно. У меня есть очень много людей, которые вкалывают в зале. Нельзя позволять одному человеку то, что нельзя делать другим.

Руис не выглядит образцовым супертяжеловесом, но он обладает многими фантастическими навыками. Ему не хватает желания, он не хочет делать то, что нужно. Он ищет оправдания, чтобы чего-то не делать. И это печально, поскольку Руис мог бы показать что-то стоящее".