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Братья Кличко могут вернуться в ринг

Бокс
(2 голосов)

Они могут стать участниками мирового бокса

Братья Кличко могут вернуться в ринг
Новина українською

Супертяжеловесы Виталий и Владимир Кличко могут стать участниками турнира легенд мирового бокса в формате "Супершестерки", который предложил организовать известный американский боец Оливер Маккол.

55-летний боксер, который свой последний поединок на профессиональном ринге провел в мае прошлого года, победив Хьюго Ломели, выдвинул такую идею, комментируя возможное возвращение в ринг Майка Тайсона.

По словам Маккола, он не думает, что "Железный Майк" захочет с ним выйти в ринг, предложив в свою очередь организовать турнир в формате "супершестерки" с участием Эвандера Холифилда, Виталия и Владимира Кличко, Леннокса Льюиса, Дэвида Хэя и собственно его самого.

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В статье: Виталий Кличко Владимир Кличко
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