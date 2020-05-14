Лопес заявил об отмене боя с Ломаченко

Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) и Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) должны были провести бой 30 мая в Нью-Йорке, однако из-за пандемии коронавируса поединок был отложен на неопределенный срок.

Теперь же американский чемпион IBF в легком весе заявил, что его следующим соперником станет не Ломаченко.

"Бой с Ломой не состоится, ведь он сейчас в Украине, а из-за коронавируса они ввели карантин и наложили запрет на авиарейсы. То есть он физически не сможет сейчас прибыть в США.

Мы попытались сделать бой с Девином Хэйни, но ответа так и не получили", - заявил Лопес.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Ломаченко могут существенно урезать гонорары за бои.