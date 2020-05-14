Тренер Грицая обвинил Усика и Ломаченко в связах с ФСБ

Тренер украинского борца Богдана Грицая заявил, что резкие перемены в риторике Александра Усика и Василия Ломаченко связаны с влиянием на боксеров российских спецслужб.

"В значительной части украинских спортсменов – один куратор. Тот же, что и в Усика с Ломаченко – ФСБ. Вот раньше у нас главным тренером по дзюдо работала Анна Каштанова. Она отправила двоих учеников в Грозный, в Чечню, на турнир памяти Ахмата Кадырова, за деньги Рамзана Кадырова. Конечно, мы ее уволили, но нас никто не поддержал. Потому что, повторяю, куратор, у этого сообщества один.

Думаете, зря глава НОК Украины Сергей Бубка – один из немногих, кто поддерживает Россию на всех голосованиях?", - сказал Семенюшко.

Ранее Богдан Грицай призвал Александра Усика записать обращение к Владимиру Путину.