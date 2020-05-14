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Редкач опубликовал коллаж Ломаченко с Путиным и вызвал Василия на бой

Бокс
(1 голосов)

Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) vs Василий Ломаченко (14-1, 10 КО): хотели бы увидеть бой двух украинцев?

Редкач опубликовал коллаж Ломаченко с Путиным и вызвал Василия на бой
Новина українською

Потенциальный соперник Ломаченко Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) сегодня заявил, что из-за коронавируса бой с украинцем не состоится. Редкач моментально отреагировал на ситуацию.

"Вася, переходи в 140 фунтов, рад буду тебя видеть в новом весе. Как раз ты хотел промежуточный бой перед Темофио Лопесом. Давай сделаем", - написал Редкач в Instagram и опубликовал коллаж с Василием Ломаченко в окружении президента РФ Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

Ранее Ломаченко заблокировал Редкача в Instagram. После этого Иван заявил, что в бою Василия против Теофимо Лопеса будет болеть против украинца.

Также Иван Редкач предположил, что Ломаченко вместе с Усиком добиваются политического убежища в США.

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В статье: Василий Ломаченко Иван Редкач
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Комментарии (1)
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Nevermore (Донецк)
14.05.2020 в 14:45
Ломаченко не украинец!
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