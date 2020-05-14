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Майк Тайсон назвал своего самого любимого теннисиста
Им стал серб Новак Джокович
Легендарный боксёр Майк Тайсон назвал первую ракетку мира серба Новака Джоковича своим любимым теннисистом.
"Мой фаворит сейчас — Новак Джокович. Когда он в порядке, мне очень нравится смотреть его матчи. Я уважаю его за то, как он научился обыгрывать таких ребят, как Надаль и Федерер, и за то, как вернулся в тур после травмы. Он настоящий боец", — сказал Тайсон в интервью Essentially Sports.
На старте нынешнего сезона Новак выиграл 18 матчей из 18, завоевав два личных титула — на Australian Open и в Дохе, — а также завоевав в составе сборной Сербии первый в истории ATP Cup.