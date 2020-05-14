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Арум - о бое Майка Тайсона: Не уверен, что люди захотят платить 80 долларов за бой 50-летнего мужика
Сам промоутер не хотел бы организовывать бои легенды
Глава Top Rank Боб Арум отреагировал на возможные благотворительные бои при участии Майка Тайсона.
"Думаю, что они смогут продать много pay-per-view. Но я бы не заплатил за это деньги. Много людей – безработные.
Захотят ли они платить 80 долларов, чтобы увидеть выступление 50-летнего мужика? У меня есть сомнения. А без денег подобное вряд ли состоится.
Меня забавляет идея благотворительного поединка между Тайсоном Фьюри и Майком Тайсоном. Но я бы не вложил в это деньги", – сказал Арум.
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