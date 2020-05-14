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Арум - о бое Майка Тайсона: Не уверен, что люди захотят платить 80 долларов за бой 50-летнего мужика

Бокс
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Сам промоутер не хотел бы организовывать бои легенды

Арум - о бое Майка Тайсона: Не уверен, что люди захотят платить 80 долларов за бой 50-летнего мужика
Новина українською

Глава Top Rank Боб Арум отреагировал на возможные благотворительные бои при участии Майка Тайсона.

"Думаю, что они смогут продать много pay-per-view. Но я бы не заплатил за это деньги. Много людей – безработные.

Захотят ли они платить 80 долларов, чтобы увидеть выступление 50-летнего мужика? У меня есть сомнения. А без денег подобное вряд ли состоится.

Меня забавляет идея благотворительного поединка между Тайсоном Фьюри и Майком Тайсоном. Но я бы не вложил в это деньги", – сказал Арум.

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В статье: Майк Тайсон Боб Арум
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