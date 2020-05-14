Фьюри жаждет реванша с Уайлдером

Чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) хочет провести третий бой против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).

"В некотором смысле я рад, что снова буду драться против Уайлдера. Потом у меня будет два боя против Джошуа, потому что он тоже захочет реванш, когда я побью его.

У Уайлдера есть право на поединок. Некоторые газеты писали, что ему могут заплатить 10 миллионов долларов за то, чтобы он отказался от третьего боя. Но лучше я побью его еще раз, чем буду платить ему деньги – лучше еще раз снять его скальп. Я побью его в ринге и таким образом уберу его со своего пути", – сказал Фьюри.

Напомним, что первый бой Фьюри с Уайлдером закончился вничью, а во втором поединке Тайсон одержал победу над Деонтеем, отобрав у того пояс WBC.