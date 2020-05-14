Гвоздик: Бой со Стивенсоном - это пик моей профессиональной карьеры

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) рассказал в интервью Instagram-странице Ready to Fight о титульном поединке с Адонисом Стивенсоном, который после их боя получил тяжелую травму, из-за которой лежал в коме.

"Наверное, это пик моей профессиональной карьеры, моей профессиональной деятельности на сегодняшний день. В любителях – это бронза на Олимпийских играх, а здесь в профи – это завоевание титула чемпиона мира.

Безусловно, было много эмоций, интересно, в его стенах, где большая часть поклонников поддерживала его. Было очень здорово и интересно. Если говорить конкретно за Стивенсона, то тот вариант Стивенсона, с которым я боксировал, – это не топовый Стивенсон и это нужно признать. Но к этому бою он подготовился лучше, чем к предыдущим поединкам, в особенности с Баду Джеком.

Я смотрел его бои, где это был пиковый Стивенсон 7 лет назад – это был страшный человек. Я вообще не представляю как можно против него боксировать.

По его травме. Я не являюсь впечатлительным или сильно мнительным человеком. Поэтому было неприятно, поскольку я никому не желаю зла. У меня никогда нет цели кого-то травмировать или покалечить. Это была ложка дегтя в бочке меда, но небыло тем, что меня разрушило и из-за чего не спал ночами. Слава Богу, что все так кончились. Понимаю, что прежнего здоровья у него не будет, но визуально он выглядит нормальным человеком, нормально разговаривает, он путешествует. Нормально все закончилось".