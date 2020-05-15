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Фьюри снова не включил Усика в список желаемых соперников

Бокс
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Чемпион WBC продолжает игнорировать украинца.

Фьюри снова не включил Усика в список желаемых соперников
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Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) после реванша с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) нацеливается на бой с Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира.

"Останется еще целая группа бойцов, которых мне позже предстоит побить. Там и Диллиан Уайт, и Джаррелл Миллер, и Кубрат Пулев, и Энди Руис, и Луис Ортис, и Дэниел Дюбуа, и Джо Джойс. Их там полно.

Ведь есть еще и нигерийский олимпиец Эфе Аджагба, и олимпийский чемпион из Франции Тони Йока. Я же говорю, полно бойцов", - заявил Фьюри.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Усика обвинили в связях с ФСБ.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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