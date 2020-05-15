Ломаченко в 4 раза сократят гонорары за бои

Накануне чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) заявил, что бой с Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) не состоится, поскольку украинец из-за пандемии COVID-19 не может приехать из Украины в США.

Портал Mixsport.pro отмечает, что основная причина срыва боя – не закрытие границ, а резкое уменьшение гонораров боксеров.

Если до вспышки пандемии Ломаченко за бой с Лопесом мог получить 4,5 млн долларов, то теперь чемпиону WBC, WBO и WBA предлагают гонорар в размере 1,1 миллиона в американской валюте.

Ранее UA-Футбол сообщал, что украинец Редкач вызвал Ломаченко на бой.