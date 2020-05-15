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Ломаченко в 4 раза сократят гонорары за бои

Бокс
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Коронавирус ударит по карману украинского чемпиона.

Ломаченко в 4 раза сократят гонорары за бои
Новина українською

Накануне чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) заявил, что бой с Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) не состоится, поскольку украинец из-за пандемии COVID-19 не может приехать из Украины в США.

Портал Mixsport.pro отмечает, что основная причина срыва боя – не закрытие границ, а резкое уменьшение гонораров боксеров.

Если до вспышки пандемии Ломаченко за бой с Лопесом мог получить 4,5 млн долларов, то теперь чемпиону WBC, WBO и WBA предлагают гонорар в размере 1,1 миллиона в американской валюте.

Ранее UA-Футбол сообщал, что украинец Редкач вызвал Ломаченко на бой.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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