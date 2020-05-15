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"Мы уже три года ходим на бокс". Дети вызвали на бой Усика

Бокс
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Список потенциальных соперников Александра Усика (17-0, 13 КО) продолжает стремительно пополняться.

"Мы уже три года ходим на бокс". Дети вызвали на бой Усика
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Вслед за борцом Богданом Грицаем и ветераном АТО Андреем Грачевым подраться с бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе решили два подростка – Бодя и Никитос.

У «очень крутых ребят» нет претензий к политической позиции Усика, зато есть желание разобраться с боксером за плагиат их образов.

Теперь ждем ответной реакции Усика.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Богдан Грицай опубликовал новое обращение к Усику.

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В статье: Александр Усик Бокс
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