Промоутер хочет организовать бой Усик – Чисора в "уникальном" месте

Александр Усик (17-0, 13 КО) и Дерек Чисора (32-9, 23 КО) должны были подраться в мае на арене О2 в Лондоне, однако из-за пандемии коронавируса бой отложен как минимум до середины июля.

"Разговаривал тут с Александром Красюком, рассматриваем альтернативные варианты с местом проведения.

Есть варианты организовать бой с небольшим числом зрителей, но в уникальном месте в Британии. Но это будет потом, после нашего стартового периода камбэка.

Есть достаточно стран, которые говорят, что хотят вернуть большой спорт и показать, насколько открыты к таким бизнес-предложениям. Это мы и можем применить к Усику и Чисоре", - сказал Хирн.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Чисора оскорбил Кличко и Усика.