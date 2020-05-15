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Промоутер хочет организовать бой Усик – Чисора в "уникальном" месте

Бокс
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Комментарий Эдди Хирна.

Промоутер хочет организовать бой Усик – Чисора в "уникальном" месте
Новина українською

Александр Усик (17-0, 13 КО) и Дерек Чисора (32-9, 23 КО) должны были подраться в мае на арене О2 в Лондоне, однако из-за пандемии коронавируса бой отложен как минимум до середины июля.

"Разговаривал тут с Александром Красюком, рассматриваем альтернативные варианты с местом проведения.

Есть варианты организовать бой с небольшим числом зрителей, но в уникальном месте в Британии. Но это будет потом, после нашего стартового периода камбэка.

Есть достаточно стран, которые говорят, что хотят вернуть большой спорт и показать, насколько открыты к таким бизнес-предложениям. Это мы и можем применить к Усику и Чисоре", - сказал Хирн.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Чисора оскорбил Кличко и Усика.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора
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Источник:
Vringe.com
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