Гвоздик хотел завершить карьеру после ОИ-2012

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) рассказал как хотел закончить карьеру после Олимпийских игр в Лондоне-2012.

"Были мысли закончить с боксом и эти мысли были на первом плане. Но благодаря примеру Саши Усика и Васи Ломаченко, которые попробовали перейти в профессионалы, я решил: "А почему не попробовать". Сейчас я об этом не жалею", – сказал Гвоздик в эфире Instagram Ready to Fight.

На Олимпиаде в Лондоне Гвоздик завоевал бронзовую медаль в категории до 81 кг.