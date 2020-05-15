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Гвоздик хотел завершить карьеру после ОИ-2012

Бокс
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Благодаря Усику и Ломаченко этого не случилось

Гвоздик хотел завершить карьеру после ОИ-2012
Новина українською

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) рассказал как хотел закончить карьеру после Олимпийских игр в Лондоне-2012.

"Были мысли закончить с боксом и эти мысли были на первом плане. Но благодаря примеру Саши Усика и Васи Ломаченко, которые попробовали перейти в профессионалы, я решил: "А почему не попробовать". Сейчас я об этом не жалею", – сказал Гвоздик в эфире Instagram Ready to Fight.

На Олимпиаде в Лондоне Гвоздик завоевал бронзовую медаль в категории до 81 кг.

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В статье: Александр Усик Василий Ломаченко Александр Гвоздик
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