Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвоздик хотел завершить карьеру после ОИ-2012
Благодаря Усику и Ломаченко этого не случилось
Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) рассказал как хотел закончить карьеру после Олимпийских игр в Лондоне-2012.
"Были мысли закончить с боксом и эти мысли были на первом плане. Но благодаря примеру Саши Усика и Васи Ломаченко, которые попробовали перейти в профессионалы, я решил: "А почему не попробовать". Сейчас я об этом не жалею", – сказал Гвоздик в эфире Instagram Ready to Fight.
На Олимпиаде в Лондоне Гвоздик завоевал бронзовую медаль в категории до 81 кг.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...