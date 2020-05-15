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Джошуа проведет только один бой в 2020 году
Об этом рассказал его промоутер
Промоутер Эдди Хирн склоняется к тому, что Энтони Джошуа проведет один бой в 2020 году.
"Могу допустить, что Джошуа подерется лишь один раз в этом году.
Мы думали, что сможем провести бой с Пулевым в начале августа, тогда бы была возможность организовать поединок в декабре. Но к боям Джошуа необходима масштабная подготовка, поэтому будет только один поединок.
Если с сентября в Британии не получится проводить бои со зрителями, то защита против Пулева пройдет в другом месте", – сказал Хирн.
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