Джошуа проведет только один бой в 2020 году

Промоутер Эдди Хирн склоняется к тому, что Энтони Джошуа проведет один бой в 2020 году.

"Могу допустить, что Джошуа подерется лишь один раз в этом году.

Мы думали, что сможем провести бой с Пулевым в начале августа, тогда бы была возможность организовать поединок в декабре. Но к боям Джошуа необходима масштабная подготовка, поэтому будет только один поединок.

Если с сентября в Британии не получится проводить бои со зрителями, то защита против Пулева пройдет в другом месте", – сказал Хирн.