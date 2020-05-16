Эдди Херн: Бой Фьюри и Джошуа один из величайших в боксе, вероятно, что вы увидите его дважды

Британский промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) Эдди Херн заявил, что бой его подопечного против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) может состояться дважды. Его слова цитирует SkySports.

"Возможно, соглашение между Джошуа и Фьюри будет рассчитано на два боя. Если Фьюри и "AJ" подпишут контракт, им следует встретиться дважды.

Это не обязательное условие сделки, но такой пункт был в контракте Фьюри с Деонтеем Уайлдером. Бой Тайсона с Джошуа - крупнейший в боксе, поэтому вполне вероятно, что вы увидите этот поединок дважды", - сказал он.

Напомним, что ранее Херн заявлял о возможности проведения боя Усик - Чисора в особом месте.