  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Эдди Херн: Бой Фьюри и Джошуа один из величайших в боксе, вероятно, что вы увидите его дважды
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эдди Херн: Бой Фьюри и Джошуа один из величайших в боксе, вероятно, что вы увидите его дважды

Бокс
(1 голосов)

Комментарий специалиста

Эдди Херн: Бой Фьюри и Джошуа один из величайших в боксе, вероятно, что вы увидите его дважды
UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) Эдди Херн заявил, что бой его подопечного против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) может состояться дважды. Его слова цитирует SkySports.

"Возможно, соглашение между Джошуа и Фьюри будет рассчитано на два боя. Если Фьюри и "AJ" подпишут контракт, им следует встретиться дважды.

Это не обязательное условие сделки, но такой пункт был в контракте Фьюри с Деонтеем Уайлдером. Бой Тайсона с Джошуа - крупнейший в боксе, поэтому вполне вероятно, что вы увидите этот поединок дважды", - сказал он.

Напомним, что ранее Херн заявлял о возможности проведения боя Усик - Чисора в особом месте.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Херн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...