Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эдди Херн: Бой Фьюри и Джошуа один из величайших в боксе, вероятно, что вы увидите его дважды
Комментарий специалиста
Британский промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) Эдди Херн заявил, что бой его подопечного против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) может состояться дважды. Его слова цитирует SkySports.
"Возможно, соглашение между Джошуа и Фьюри будет рассчитано на два боя. Если Фьюри и "AJ" подпишут контракт, им следует встретиться дважды.
Это не обязательное условие сделки, но такой пункт был в контракте Фьюри с Деонтеем Уайлдером. Бой Тайсона с Джошуа - крупнейший в боксе, поэтому вполне вероятно, что вы увидите этот поединок дважды", - сказал он.
Напомним, что ранее Херн заявлял о возможности проведения боя Усик - Чисора в особом месте.
Новости по теме
- 16:45 Весь спорт Промоутер хочет организовать бой Усик – Чисора в "уникальном" месте
- 09:48 Весь спорт Юрай Санитра: Была возможность работать в Словакии, но я принял решение остаться в Украине
- 09:10 Весь спорт Владимир Брынзак о Буковеле: Было бы глупо оставить недострой, куда вложили уже 100 миллионов