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Хосе Рамирес: Теофимо очень мотивирован, но опыт может сыграть решающую роль

Бокс
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Комментарий чемпиона

Хосе Рамирес: Теофимо очень мотивирован, но опыт может сыграть решающую роль
UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в полусреднем весе по версиям WBC и WBO Хосе Рамирес рассказал, кого считает фаворитом в бою между чемпионом мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) и украинским чемпионом по версиям WBC, WBO и WBA Василием Ломаченко (14-1, 10 КО). Его слова цитирует BoxingNews24:

"Бой может выйти хорошим. Ты считаешь, что он пойдет по одному сценарию, однако результат может оказаться противоположным.

Я не исключаю, что Теофимо может востать очень мощным и показать свое топовое выступление. Однако я также вижу, как Лопес хорошо проводит 2-3 раунда, а потом его уверенность исчезает. Ломаченко может сломать Лопеса. Возможно, Теофимо не будет готов. Их бой может пойти по такому сценарию.

Лопес обладает мощным одиночным ударом. Здесь сложно что-то сказать. И все же Ломаченко более опытный. Теофимо очень мотивирован, но на мой взгляд, опыт окажется важным фактором", - сказал он.

Напомним, что недавно Лопес заявил об отмене боя с Ломаченко.

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В статье: Василий Ломаченко Хосе Рамирес Теофимо Лопес
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