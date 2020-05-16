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Боб Арум: Для Уайлдера не худший вариант обратиться к Форману, он ему поможет

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Боб Арум: Для Уайлдера не худший вариант обратиться к Форману, он ему поможет
UA-Футбол
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Глава промоутерской компании ТОР Rank Боб Арум заявил, что экс-чемпиону мира в супертяжелом весе Деонтею Уайлдеру (42-1-1; 41 КО) следует обратиться за советом и помощью к легенде мирового бокса Джорджу Форману. Слова Арума цитирует BoxingScene:

"Джордж очень сочувствующий парень. Безусловно, бой Уайлдер - Фьюри 2 напомнил ему поражение Мухаммеду Али в Заире. И даже не само поражение, а то, как он проиграл. Джордж очень хорошо понимает Уайлдера. Повторюсь, он очень сочувственный и, видимо, почувствовал с Деонтеем какую то связь.

Думаю, для Уайлдера это не худший вариант обратиться за советом к Форману. Джордж очень проницательный боксер. Думаю, он едва ли не единственный, кто действительно сможет помочь Деонтею" - сказал Арум.

Напомним, что ранее Хосе Рамирес назвал фаворита в бою Ломаченко - Лопес.

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В статье: Боб Арум Дионтей Уайлдер Джордж Форман
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