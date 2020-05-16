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Энтони Джошуа о втором поединке с Руисом: Я ожидал более сложное противостояние, но был односторонний бой
Комментарий британца
Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) вспомнил бой - реванш против мексиканца Энди Руиса (33-2, 23 КО) и прокомментировал, трудно ли ему далась победа в том противостоянии. Его слова цитирует Sport Illustrated:
"Это был односторонний поединок. Я ожидал более сложное бой. Это была классическая демонстрация сладкой науки бокса: как бить, как не пропускать, как легко вернуть пояса и как снова устроиться поудобнее.
Руис не мог догнать меня. Ему не удавалось передвигаться на ногах. Энди не мог быстро работать руками, чтобы достать меня.
На мой взгляд, я выиграл 11 раундов с 12. Я написал историю в Саудовской Аравии и стал двукратным чемпионом мира в супертяжелом весе" - сказал он.
Напомним, что ранее Эдди Херн рассказал о возможном противостоянии Джошуа - Фьюри.
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