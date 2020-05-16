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Василий Ломаченко после долгого карантина пошел на рыбалку. Фото

Бокс
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Украинец отдыхает у воды

Василий Ломаченко после долгого карантина пошел на рыбалку. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер, чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBO и WBA Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) после долгого карантина отправился на рыбалку. Соответствующее фото спортсмен опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук трогательно поздравила мужа с Днем семьи.

Отметим, что чемпион мира в среднем весе дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес.

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В статье: Василий Ломаченко
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