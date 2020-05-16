Василий Ломаченко после долгого карантина пошел на рыбалку. Фото

Украинский боксер, чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBO и WBA Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) после долгого карантина отправился на рыбалку. Соответствующее фото спортсмен опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук трогательно поздравила мужа с Днем семьи.

Отметим, что чемпион мира в среднем весе дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес.