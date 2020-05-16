Неожиданно, но оригинально: Бой Поветкин - Уайт может пройти прямо в саду Эдди Херна

Глава промоутерской компании MatchroomBoxing Эдди Херн заявил, что готов рассматривать возможность проведения боя между россиянином Александром Поветкиным (35-2-1, 24 КО) и британцем Диллианом Уайтом (27-1, 18 КО) у себя на заднем дворе. Его слова цитирует Daily Mail:

"Представьте себе ринг в центре сада. Нужно свести с нуля кучу зданий: раздевалки для бойцов, продумать, как они будут выходить на ринг. И нам нужно сделать так, чтобы при этом присутствовали минимум человек.

Ведем переговоры с отелем, который расположен неподалеку. Хотим, чтобы там не только жили все: бойцы, члены их команды. Хотим, чтобы именно там проходило тестирование на коронавирус.

В то время, как другие планируют организовывать шоу на пустых аренах и в темных студиях, мы сделаем шоу на воздухе. Мы хотим создать гладиаторскую обстановку. Просто представьте. Лето, дом освещен, вдали виднеется Канары Уорф, а в небе - фейерверк. Затем по склону холма идут Диллиан Уайт и Александр Поветкин прямо по моей поляне. О да" - сказал он.

Напомним, что ранее Херн заявлял об особенностях возможного боя Джошуа - Фьюри.