Боб Арум: Бой Ломаченко - Лопес состоится ориентировочно в сентябре, промежуточных боев не будет

Глава промоутерской компании ТОР Rank Боб Арум рассказал о подробностях организации боя между чемпионом мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) и украинским чемпионом Василием Ломаченко (14-1, 10 КО). Его слова цитирует Ringside Reporter Live:

"Мы хотим провести этот бой как можно быстрее. Ломаченко сейчас в Украине и мы пытаемся узнать, как ему вернуться в США вместе с отцом и всей тренерской командой.

Я знаю, что Лопес и его команда постоянно говорят мне, что он готов драться уже сейчас. Мы не рассматриваем промежуточные поединки. Мы хотим сразу провести бой Ломаченко - Лопес. Планируем провести бой в США и все идет к тому, что поединок пройдет без зрителей.

Если мы сможем вернуть Ломаченко и его людей сюда, то попробуем устроить бой в сентябре" - сказал он.

Напомним, что ранее Хосе Рамирес назвал фаворита в бою Ломаченко - Лопес.