Майки Гарсия: Я думаю, что Ломаченко победит, но уверенность Лопеса мне нравится

Мексиканский боксер, бывший чемпион мира в легком весе Майки Гарсия (40-1; 39 КО) рассказал, кого считает фаворитом в бою между чемпионом мира по версии IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) и украинским чемпионом по версиям WBC, WBA и WBO Василием Ломаченко (14-1, 10 КО). Его слова цитирует BoxingNews24:

"Я думаю, что Ломаченко победит, но мне импонирует уверенность Лопеса. Мне нравится, как Теофимо относится к делу. Он молодой, голодный и уверенный в себе парень. Я все еще чувствую, что Лома возьмет свое, но не думаю, что поединок окажется легким. Это будет конкурентный и хороший бой.

Ты никогда не знаешь, как все сложится. Это будет классный поединок. Лопес - прирожденный легкоатлет, он выйдет в ринг очень мощным и попытается доминировать. А Ломаченко на этом уровне может показать свои навыки, работу ног и опыт" - сказал он.

Напомним, что ранее Боб Арум назвал примерные место и дату боя Ломаченко - Лопес.