Теофимо Лопес: Мы пытаемся организовать поединок, но эти парни такие с*чки, посмотрим как все сложится

Мексиканский боксер, чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) прокомментировал свои планы на будущее и рассказал, против кого хочет провести следующий бой. Его слова цитирует BoxingNews24:

"Я не могу встретиться с обязательными претендентами, поскольку они находятся в других странах. Я не могу драться с боксерами из США, ведь они не хотят выходить со мной в ринг.

Ломаченко находится за пределами США, по-этому что мне остается? Ребята, мы должны устроить поединок, чтобы развлечь вас, однако, скорее всего, это будет не тот бой, которого вы хотите.

Мы стараемся организовать поединок, но эти ребята - такие с * чки. В данный момент я собираюсь посмотреть, как все сложится. Затем мы будем говорить о боях. Я хочу увидеть, как будут развиваться события: никто ли не подхватит вирус и все такое" - сказал он.

Напомним, что ранее Боб Арум назвал приблизительную дату и место боя Ломаченко - Лопес.