Дерек Чисора о Владимире Кличко: Он в форме, понятия не имею почему он завершил карьеру

Британский супертяж, будущий соперник Александра Усика (17-0, 13 КО) Дерек Чисора не понимает решения легендарного украинца Владимира Кличко завершить спортивную карьеру. Его слова цитирует SkySports:

"Владимир хороший боксер, и он в форме. Я не знаю, почему он завершил карьеру. Я думаю, что он мог бы включиться в битву супертяжей. Не понимаю, почему он ушел. Он проиграл только Фьюри и Джошуа. Но если бы он хотел вернуться, то вернулся бы и нокаутировал бы нескольких человек.

Если он будет помогать Усику, то я буду только рад. Ведь он не будет помогать уже непосредственно в ринге, правильно? Так же он может помочь и мне, если я попрошу о помощи" - сказал он.

Напомним, что ранее Теофимо Лопес рассказал о своих дальнейших планах.