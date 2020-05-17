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Леннокс Льюис: В реванше с Кличко не было смысла, я победил его в плохой форме

Бокс
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Похоже кто-то забыл, как его били

Леннокс Льюис: В реванше с Кличко не было смысла, я победил его в плохой форме
UA-Футбол
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Легендарный британский супертяжеловес Леннокс Льюис вспомнил бой против Виталия Кличко и рассказал, почему не дал украинцу право на реванш. Его слова цитирует The Ring:

"Виталий эффективно использовал свою неуклюжесть. Все говорили, что мне следовало драться с ним снова, но он был вишенкой на моем пенсионном торте. Я принял бой с Кличко в короткие сроки и, несмотря на ментальную готовность, моя физическая подготовка не была идеальной.

Я победил Кличко в плохой форме, поэтому не было необходимости в реванше. Он бесспорно почувствовал мой апперкот", - сказал он.

Напомним, что ранее Дерек Чисора выражал непонимание по поводу решения Владимира Кличко завершить карьеру.

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В статье: Виталий Кличко Леннокс Льюис
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