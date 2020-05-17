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Дэвид Хэй назвал ТОП 10 супертяжей в истории, братья Кличко в этот список включены

Бокс
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Выбор британца

Дэвид Хэй назвал ТОП 10 супертяжей в истории, братья Кличко в этот список включены
UA-Футбол
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Британский боксер, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Дэвид Хэй назвал ТОП 10 супертяжей в истории бокса.

По его мнению, этот список выглядит следующим образом:

1. Мухаммед Али

2. Леннокс Льюис

3. Эвандер Холифилд

4. Джордж Форман

5. Ларри Холмс

6. Майк Тайсон

7. Джо Фрейзер

8. Сонни Листон

9. Кен Нортон

10. Риддик Боу

Напомним, что ранее Леннокс Льюис объяснил свое решение об отказе от реванша с Виталием Кличко.

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В статье: Виталий Кличко Дэвид Хэй
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