Красюк: Мы обязаны уважать позицию Усика, как и позицию любого человека

Усик получил от Грицая вызов на бой без правил после того, как опубликовал в Instagram бой с вымышленным критиком. Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе готов драться по правилам бокса, но Грицай настаивает на поединке без правил.

Грицай снова обратился к Усику: Запиши обращение к Путину или будет бой

"За всю историю деятельности нашей компании мы сотрудничали с боксерами из разных стран, которые были представителями разных конфессий. Были мусульмане, православные, католики, протестанты и просто атеисты. Каждый был личностью со своими взглядами на разные аспекты человеческой жизни. И это никогда не делало нас врагами или оппонентами. Нас объединяла одна цель – высшие спортивные достижения! И сегодня не существует причин, чтобы эта цель изменилась.

Мы можем соглашаться или не соглашаться с мнением спортсмена. Но мы точно обязаны уважать его позицию, как и позицию любого человека. И еще больше мы должны ценить способность открыто ее выражать, без попытки завоевать дополнительные «дивиденды», подстраиваясь под современную конъюнктуру и популярные в обществе взгляды", - говорит Красюк.

Ранее Богдан Грицай заявил, что в бою с ним у Александра Усика нет шансов.