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Постол продолжает тренироваться к многострадальному бою с Рамиресом
Украинский экс-чемпион ждет титульный шанс.
Виктор Постол (31-2, 12 КО) после завершения пандемии коронавируса с третьей попытки должен провести бой с чемпионом WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО). Впервые боксеры должны были подраться в феврале в Китае, затем поединок был перенесен на май в США.
"Не сбавляю оборотов и продолжаю тренировки к бою за титул чемпиона мира с Рамиресом. С нетерпением жду дату и место боя от промоутерской компании Top Rank", - написал Постол в Instagram.
Keeping up with good shape and staying focused on Ramirez. I’m waiting for the date and venue to come from @toprank for the fight for @wbcboxing Superlightweight title. Stay tuned! Не сбавляю оборотов и продолжаю тренировки к бою за титул чемпиона мира с Рамиресом! С нетерпением жду дату и место боя от промоутерской компании Top Rank. Следите за новостями! @wbcmoro @toprank @vadimkteam @thekovalchuk @polishchuk2039 @aleggator @freddieroach @elite_boxing
Ожидается, что возвращение Виктора Постола на ринг состоится в июле.