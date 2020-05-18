Постол продолжает тренироваться к многострадальному бою с Рамиресом

Виктор Постол (31-2, 12 КО) после завершения пандемии коронавируса с третьей попытки должен провести бой с чемпионом WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО). Впервые боксеры должны были подраться в феврале в Китае, затем поединок был перенесен на май в США.

"Не сбавляю оборотов и продолжаю тренировки к бою за титул чемпиона мира с Рамиресом. С нетерпением жду дату и место боя от промоутерской компании Top Rank", - написал Постол в Instagram.

Ожидается, что возвращение Виктора Постола на ринг состоится в июле.