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Постол продолжает тренироваться к многострадальному бою с Рамиресом

Бокс
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Украинский экс-чемпион ждет титульный шанс.

Постол продолжает тренироваться к многострадальному бою с Рамиресом
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Виктор Постол (31-2, 12 КО) после завершения пандемии коронавируса с третьей попытки должен провести бой с чемпионом WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО). Впервые боксеры должны были подраться в феврале в Китае, затем поединок был перенесен на май в США.

"Не сбавляю оборотов и продолжаю тренировки к бою за титул чемпиона мира с Рамиресом. С нетерпением жду дату и место боя от промоутерской компании Top Rank", - написал Постол в Instagram.

Ожидается, что возвращение Виктора Постола на ринг состоится в июле.

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В статье: Бокс Виктор Постол Хосе Карлос Рамирес
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