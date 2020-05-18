Холифилд: Представители Майка Тайсона связывались со мной

Бывший чемпион мира в тяжёлой весовой категории, знаменитый американский боксёр Эвандер Холифилд рассказал о ситуации с возможным боем с Майком Тайсоном.

Ранее в социальных сетях была опубликована афиша третьего поединка легендарных боксёров, но она является неофициальной.

"Его лагерь общался с моими представителями. Мы движемся в этом направлении, но ещё не достигли солидной сделки. Если всё будет улажено, то провести бой не проблема. Люди видят, как я работаю, и когда я общаюсь с другими, они пытаются свести нас вместе. Всё должно собраться воедино, но я не возражаю, если мы организуем подобный бой", — приводит слова Холифилда L'Equipe.

В 1990-х годах Тайсон и Холифилд провели два поединка. В 1996 году Холифилд победил техническим нокаутом, а годом позже состоялся знаменитый бой, в котором Тайсон откусил сопернику ухо, за что его дисквалифицировали.