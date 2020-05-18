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Майк Тайсон рассказал о драках в тюрьме

Бокс
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Экс-боксер часто нес наказание за плохое поведение

Майк Тайсон рассказал о драках в тюрьме
Новина українською

Бывший чемпион мира Майк Тайсон рассказал о драках в тюрьме.

"Это было только один раз. Кто-то что-то сказал, я просто подошел и ударил его.

Мы были заперты на протяжении долгого времени, это было нечто раздражительное, поэтому я подошел и отвесил удар. Нас закрыли и мы даже не могли пойти в спортзал.

Кого-то пырнули ножом и нас закрывали. Я чувствовал себя несчастным там", – сказал Тайсон Talk Sport.

Майк Тайсон сидел в тюрьме с 1992 по 1995 год за изнасилование.

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В статье: Майк Тайсон
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