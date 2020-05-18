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Виктор Постол показал, как готовится к поединку с Рамиресом
Теперь осталось узнать дату поединка
Украинский боксер Виктор Постол готовится к своему поединку против чемпиона WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Карлоса Рамиреса (25-0, 17 KO).
"Не сбавляю оборотов и продолжаю тренировки к бою за титул чемпиона мира с Рамиресом.
С нетерпением жду дату и место боя от промоутерской компании Top Rank", – написал Постол на своей странице в "Инстаграм".
Keeping up with good shape and staying focused on Ramirez. I’m waiting for the date and venue to come from @toprank for the fight for @wbcboxing Superlightweight title. Stay tuned! Не сбавляю оборотов и продолжаю тренировки к бою за титул чемпиона мира с Рамиресом! С нетерпением жду дату и место боя от промоутерской компании Top Rank. Следите за новостями! @wbcmoro @toprank @vadimkteam @thekovalchuk @polishchuk2039 @aleggator @freddieroach @elite_boxing