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Виктор Постол показал, как готовится к поединку с Рамиресом

Бокс
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Теперь осталось узнать дату поединка

Виктор Постол показал, как готовится к поединку с Рамиресом
Новина українською

Украинский боксер Виктор Постол готовится к своему поединку против чемпиона WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Карлоса Рамиреса (25-0, 17 KO).

"Не сбавляю оборотов и продолжаю тренировки к бою за титул чемпиона мира с Рамиресом.

С нетерпением жду дату и место боя от промоутерской компании Top Rank", – написал Постол на своей странице в "Инстаграм".

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В статье: Виктор Постол
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