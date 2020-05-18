Виктор Постол показал, как готовится к поединку с Рамиресом

Украинский боксер Виктор Постол готовится к своему поединку против чемпиона WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Карлоса Рамиреса (25-0, 17 KO).

"Не сбавляю оборотов и продолжаю тренировки к бою за титул чемпиона мира с Рамиресом.

С нетерпением жду дату и место боя от промоутерской компании Top Rank", – написал Постол на своей странице в "Инстаграм".