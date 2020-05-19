Неожиданно. Фьюри решил взять пример с Кличко

Фьюри в феврале техническим нокаутом побил Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) и стал чемпионом WBC в супертяжелом весе. Таким образом, британец вошел в историю бокса, как единственный супертяж, владевший каждым из четырех главных титулов (WBC, WBA, WBO и IBF).

"Я достиг сегодня больше, чем любой действующий супертяж на данный момент. Никто не приблизится к моим достижениям. Я выиграл каждый пояс в боксе.

От английского титула до безоговорочного чемпиона мира в супертяжелом весе. Кличко был таким до 40 лет. Почему бы мне не сделать то же самое?

Многие другие великие чемпионы продолжают выступления. Но мне нечего доказывать. Я занимаюсь боксом, потому что люблю бокс и занимаюсь этим всю свою жизнь. Зачем уходить, когда я еще так молод", - отметил Фьюри.

Ожидается, что до конца 2020 года Тайсон Фьюри проведет реванш с Уайлдером, а в 2021-м выйдет на чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.