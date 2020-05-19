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Спенс проведет бой с бывшим соперником Редкача

Бокс
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Информация пока неофициальная.

Спенс проведет бой с бывшим соперником Редкача
Новина українською

Чемпион WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (26-0, 21 КО) узнал подробности своего первого боя с момента попадания в автокатастрофу в январе текущего года.

По информации The Athletic, в сентябре Спенс подерется с Дэнни Гарсией (36-2, 21 КО). На территории США бой по платной системе покажет телеканал FOX.

Спенс и Гарсия могли подраться еще в начале года, однако авария Эррола отложила этот поединок на неопределенный срок.

Пока Спенс восстанавливался после многочисленных травм, Гарсия в январе в Бруклине отбоксировал с Иваном Редкачом (23-5-1, 18 КО), побив украинца единогласным решением судей.

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В статье: Эррол Спенс Дэнни Гарсия
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