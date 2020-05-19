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Хирн: Предпочел бы, чтобы Тайсон устроил настоящий бой

Бокс
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Эдди Хирн высказался о камбэке Майка Тайсона.

Хирн: Предпочел бы, чтобы Тайсон устроил настоящий бой
Новина українською

Тайсон в 53 года анонсировал возвращение на ринг на несколько благотворительных боев.

"На каком уровне я участвую в выставочном бое Тайсона? Ни на каком. Они хотели знать, сколько денег я заплачу.

Я бы предпочел, чтобы Тайсон устроил настоящий бой, а не выставочный. Выставочный бой может быть ужасным.

Либо у вас хороший поединок, либо нет. Поэтому я даже не хочу, чтобы Тайсон снова дрался, но если он вернется, то я хотел бы увидеть его в настоящем бою, а не в выставочном.

Но люди будут смотреть его бой. А если они будут смотреть, то заплатят за это, а если заплатят, то кто-то организует поединок", - цитирует Хирна Boxing News 24.

Ранее появилась информация, что соперником Майка Тайсона по выставочному бою может стать Эвандер Холифилд.

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В статье: Майк Тайсон Эдди Хирн
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