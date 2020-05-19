Тайсона и Холифилда приглашают подраться в России

Майк Тайсон и Эвандер Холифилд вернулись к тренировкам и готовы провести несколько выставочных боев.

"Я веду переговоры о том, чтобы Майк и Эвандер приехали и провели в России выставочные поединки. Не бой между собой, а бои с нашими спортсменами.

Холифилд, на мой взгляд, вполне в состоянии провести и настоящий бой, а не выставочный. Он в отличных кондициях. А вот физическая форма Тайсона, на мой взгляд, не позволит ему провести настоящий бой", - говорит российский промоутер Владимир Хрюнов.

По словам Хрюнова, неназванный арабский фонд предлагает Тайсону за бой с Холифилдом 30 миллионов долларов. Этот же фонд якобы работает и над организацией супербоя между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.