Альварес до конца года хочет провести два боя

Тренер Сауля Альварес (53-1-2, 36 КО) Эдди Рейносо рассказал о ближайших планах своего подопечного.

"Мы реально хотим провести два боя в этом году. Мы не смогли выступить в мае, так что нацеливаемся на сентябрь и декабрь. Ведем переговоры с потенциальными соперниками, вроде Билли Джо Сондерса. Другие варианты – Кейлеб Плэнт и чемпион WBC в 76,2 кг Давид Бенавидес. Есть несколько вариантов.

Бой с Головкиным может пройти в декабре. Его люди уже сказали, что он не хочет драться с Канело, пока не проведет поединок с Камилом Шереметой", - сказал Рейносо.

Сауль Альварес в последнем бою нокаутировал Сергея Ковалева и стал чемпионом WBO в полутяжелом весе. Позднее мексиканец отказался от этого титула.