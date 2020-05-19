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Альварес до конца года хочет провести два боя

Бокс
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Лучший боксер современности не вернется раньше сентября.

Альварес до конца года хочет провести два боя
Новина українською

Тренер Сауля Альварес (53-1-2, 36 КО) Эдди Рейносо рассказал о ближайших планах своего подопечного.

"Мы реально хотим провести два боя в этом году. Мы не смогли выступить в мае, так что нацеливаемся на сентябрь и декабрь. Ведем переговоры с потенциальными соперниками, вроде Билли Джо Сондерса. Другие варианты – Кейлеб Плэнт и чемпион WBC в 76,2 кг Давид Бенавидес. Есть несколько вариантов.

Бой с Головкиным может пройти в декабре. Его люди уже сказали, что он не хочет драться с Канело, пока не проведет поединок с Камилом Шереметой", - сказал Рейносо.

Сауль Альварес в последнем бою нокаутировал Сергея Ковалева и стал чемпионом WBO в полутяжелом весе. Позднее мексиканец отказался от этого титула.

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В статье: Бокс Сауль Альварес
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