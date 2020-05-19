Энди Руис опубликовал видео с тренировки

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (33-2, 22 КО) показал, как готовится к возвращению в ринг, тренируясь у себя в гараже.

На своей странице в "Инстаграме" боксер опубликовал видео, на котором он выполнял упражнения с мячем.