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Энди Руис опубликовал видео с тренировки
Мексиканец готовится к возвращению в ринг
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (33-2, 22 КО) показал, как готовится к возвращению в ринг, тренируясь у себя в гараже.
На своей странице в "Инстаграме" боксер опубликовал видео, на котором он выполнял упражнения с мячем.
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