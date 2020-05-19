  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Кличко: Конец карантина – это не конец пандемии
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кличко: Конец карантина – это не конец пандемии

Бокс
(1 голосов)

Чемпион призывает не расслабляться

Кличко: Конец карантина – это не конец пандемии
Новина українською

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко поделился своим мнением о коронавирусной пандемии.

"Мое сердце забилось быстрее, когда я впервые вышел на поле для гольфа. Возможно, сейчас я намного больше ценю это время на поле для гольфа.

Я спрашиваю себя: есть ли реальность после коронавируса, в которой мы возвращаемся к старым привычкам? Или это вопрос о начале новой реальности с коронавирусом, в которой мы сохраняем положительные аспекты, такие как внимание, забота, солидарность, развитие цифровых технологий?

И все же: некоторые вещи не могут заменить цифровой мир – например, в моем случае игра в гольф.

Конец карантина – это не конец пандемии. Мы все это знаем. Но это может стать началом новой реальности – нового баланса между цифровым и аналоговым миром", – написал Кличко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Кличко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...