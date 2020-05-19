Кличко: Конец карантина – это не конец пандемии

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко поделился своим мнением о коронавирусной пандемии.

"Мое сердце забилось быстрее, когда я впервые вышел на поле для гольфа. Возможно, сейчас я намного больше ценю это время на поле для гольфа.

Я спрашиваю себя: есть ли реальность после коронавируса, в которой мы возвращаемся к старым привычкам? Или это вопрос о начале новой реальности с коронавирусом, в которой мы сохраняем положительные аспекты, такие как внимание, забота, солидарность, развитие цифровых технологий?

И все же: некоторые вещи не могут заменить цифровой мир – например, в моем случае игра в гольф.

Конец карантина – это не конец пандемии. Мы все это знаем. Но это может стать началом новой реальности – нового баланса между цифровым и аналоговым миром", – написал Кличко.