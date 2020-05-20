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Арум: Ломаченко и Лопес отказались от промежуточных боев

Бокс
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Боксеры ждут друг друга.

Арум: Ломаченко и Лопес отказались от промежуточных боев
Новина українською

Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) и Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) 30 мая в Нью-Йорке должны были провести бой за все титулы в легком весе, однако из-за пандемии коронавируса поединок был отложен на неопределенный срок.

"Мы хотим подождать, когда сможем провести бой с болельщиками, но каждый из них хочет драться прямо сейчас, так что мы планируем на сентябрь – с фанатами или без них.

Мы попытаемся привезти Ломаченко в начале июня. Тогда мы назначим дату боя. Если мы не сможем организовать бой со зрителями, все равно будем драться.

Первоначальный план состоял в том, чтобы дать им промежуточные бои. Лома был против этого, как и Лопес. Мы хотели в июне-июле организовать им бои, но каждый отказался. Они сказали, что готовы ждать до сентября, чтобы драться друг с другом", - приводит слова Арума BoxingScene.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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