Арум: Ломаченко и Лопес отказались от промежуточных боев

Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) и Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) 30 мая в Нью-Йорке должны были провести бой за все титулы в легком весе, однако из-за пандемии коронавируса поединок был отложен на неопределенный срок.

"Мы хотим подождать, когда сможем провести бой с болельщиками, но каждый из них хочет драться прямо сейчас, так что мы планируем на сентябрь – с фанатами или без них.

Мы попытаемся привезти Ломаченко в начале июня. Тогда мы назначим дату боя. Если мы не сможем организовать бой со зрителями, все равно будем драться.

Первоначальный план состоял в том, чтобы дать им промежуточные бои. Лома был против этого, как и Лопес. Мы хотели в июне-июле организовать им бои, но каждый отказался. Они сказали, что готовы ждать до сентября, чтобы драться друг с другом", - приводит слова Арума BoxingScene.