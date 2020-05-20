Уайлдер: Пускай Кличко возвращается и покажет, на что способен

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе считает, что Владимир Кличко в 44 года все еще способен наделать много шума в дивизионе.

"Нам нужно посмотреть, на что Владимир способен. Пускай возвращается и покажет это. Когда Кличко дрался с Джошуа, то перед этим он отсутствовал два года. Он может жить очень долго лишь за счет своего имени. Но нельзя сказать, что он был кем-то, ведь он все еще остается Кличко, который делал невероятные вещи и от этого никуда не деться. Но если он хочет вернуться на ринг, то он должен хорошо подготовиться", - говорит Уайлдер.

Ранее положительно о возможном возвращении Владимира Кличко высказался и следующий соперник Александра Усика Дерек Чисора.