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Уайлдер: Пускай Кличко возвращается и покажет, на что способен

Бокс
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Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) верит в камбэк легендарного украинца.

Уайлдер: Пускай Кличко возвращается и покажет, на что способен
Новина українською

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе считает, что Владимир Кличко в 44 года все еще способен наделать много шума в дивизионе.

"Нам нужно посмотреть, на что Владимир способен. Пускай возвращается и покажет это. Когда Кличко дрался с Джошуа, то перед этим он отсутствовал два года. Он может жить очень долго лишь за счет своего имени. Но нельзя сказать, что он был кем-то, ведь он все еще остается Кличко, который делал невероятные вещи и от этого никуда не деться. Но если он хочет вернуться на ринг, то он должен хорошо подготовиться", - говорит Уайлдер.

Ранее положительно о возможном возвращении Владимира Кличко высказался и следующий соперник Александра Усика Дерек Чисора.

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В статье: Владимир Кличко Дионтей Уайлдер
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