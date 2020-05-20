Ломаченко впервые проведет бой по платной системе

Президент промоутерской компании Top Rank разразился очередной порцией подробностей мегафайта между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО). Боксеры должны были выяснить сильнейшего 30 мая в Нью-Йорке, однако из-за пандемии коронавируса бой не состоится ранее сентября.

"Понятное дело, бой состоится на платной системе (PPV). Это большой бой. Думаю, мы что-то придумаем. Например, организуем шоу на открытом воздухе. Есть много других инновационных методов, чтобы организовать шоу со зрителями, но не нарушать социальное дистанцирование", - говорит Арум.

Ранее стало известно, что Лопес и Ломаченко отказались от промежуточных боев. Также оба боксера готовы драться при пустых трибунах.

Отметим, что в США права на показ боев Василия Ломаченко принадлежат телеканалу ESPN.