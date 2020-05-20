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Ломаченко впервые проведет бой по платной системе

Бокс
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Американцам придется заплатить, чтобы увидеть искусство бокса от украинца.

Ломаченко впервые проведет бой по платной системе
Новина українською

Президент промоутерской компании Top Rank разразился очередной порцией подробностей мегафайта между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО). Боксеры должны были выяснить сильнейшего 30 мая в Нью-Йорке, однако из-за пандемии коронавируса бой не состоится ранее сентября.

"Понятное дело, бой состоится на платной системе (PPV). Это большой бой. Думаю, мы что-то придумаем. Например, организуем шоу на открытом воздухе. Есть много других инновационных методов, чтобы организовать шоу со зрителями, но не нарушать социальное дистанцирование", - говорит Арум.

Ранее стало известно, что Лопес и Ломаченко отказались от промежуточных боев. Также оба боксера готовы драться при пустых трибунах.

Отметим, что в США права на показ боев Василия Ломаченко принадлежат телеканалу ESPN.

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В статье: Василий Ломаченко Боб Арум Теофимо Лопес
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