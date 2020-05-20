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Усик на виртуальном ринге подрался с Уайлдером. И вот что произошло. ВИДЕО

Бокс
(1 голосов)

Это было очень зрелищно.

Усик на виртуальном ринге подрался с Уайлдером. И вот что произошло. ВИДЕО
Новина українською

На виртуальном ринге Fight Night Champion Александр Усик разобрался с Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри, а также решением судей проиграл Владимиру Кличко.

Теперь же на YouTube свели украинца с бывшим чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером. Не будем заранее все рассказывать, но отметим, что виртуальная схватка Усика и Уайлдера точно превзойдет ваши ожидания.

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В статье: Александр Усик Дионтей Уайлдер
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