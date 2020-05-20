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Постол и Рамирес могут подраться в середине июля
Точная дата пока неизвестна.
Виктор Постол (31-2, 12 КО) после завершения пандемии коронавируса с третьей попытки должен провести бой с чемпионом WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО). Впервые боксеры должны были подраться в феврале в Китае, затем поединок был перенесен на май в США.
Рамирес в интервью Sports Illustrated отметил, что перенесенная защита титула против Постола предварительно планируется на середину июля. Тренировочный лагерь перед боем с украинцем чемпион начнет уже на этой неделе.
Unified 140-pound champion Jose Ramirez told @SInow that he will begin training camp this week with an eye towards rescheduling a twice-cancelled title defense against Viktor Postol in mid-July.— Chris Mannix (@SIChrisMannix) May 19, 2020