Усик снова пришел на "Руханку". Теперь боксер сплясал с Поляковой

В этот раз бывшего чемпиона мира в тяжелом весе затмила энергичная звезда украинской эстрады Оля Полякова:

Как известно, Усик в последнее время стал частым фигурантом скандалов. Боксера за съемки в российском релегиозном фильме внесли в базу данных "Миротворца", а шуточное видео с избиением вымышленного критика привело к тому, что Александра вызвал на бой без правил украинский борец вольного стиля Богдан Грицай.