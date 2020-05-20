  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик снова пришел на "Руханку". Теперь боксер сплясал с Поляковой
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик снова пришел на "Руханку". Теперь боксер сплясал с Поляковой

Бокс
(1 голосов)

Александр Усик (17-0, 13 КО) снова показал, как проводить утреннюю зарядку.

Усик снова пришел на "Руханку". Теперь боксер сплясал с Поляковой
Новина українською

В этот раз бывшего чемпиона мира в тяжелом весе затмила энергичная звезда украинской эстрады Оля Полякова:

Как известно, Усик в последнее время стал частым фигурантом скандалов. Боксера за съемки в российском релегиозном фильме внесли в базу данных "Миротворца", а шуточное видео с избиением вымышленного критика привело к тому, что Александра вызвал на бой без правил украинский борец вольного стиля Богдан Грицай.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Бокс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...