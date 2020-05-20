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Усик снова пришел на "Руханку". Теперь боксер сплясал с Поляковой
Александр Усик (17-0, 13 КО) снова показал, как проводить утреннюю зарядку.
В этот раз бывшего чемпиона мира в тяжелом весе затмила энергичная звезда украинской эстрады Оля Полякова:
Как известно, Усик в последнее время стал частым фигурантом скандалов. Боксера за съемки в российском релегиозном фильме внесли в базу данных "Миротворца", а шуточное видео с избиением вымышленного критика привело к тому, что Александра вызвал на бой без правил украинский борец вольного стиля Богдан Грицай.
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